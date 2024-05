49-Jähriger verletzt sich bei Unfall in Senden leicht

Eine missachtete Vorfahrt führte in Senden zu einem Unfall mit einem Leichtverletzten und 5000 Euro Sachschaden.

Ein 49-jähriger Autofahrer ist am Mittwochnachmittag von der Zedernstraße in Senden in den Kreuzungsbereich von Zedernstraße und Bierweg gefahren. Wie die Polizei mitteilt, missachtete er dabei die Vorfahrt eines 28-Jährigen.

Bei Unfall in Senden verletzte sich einer der Autofahrer

Die Fahrzeuge stießen zusammen und der 49-Jährige verletzte sich leicht bei dem Unfall. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 5000 Euro. (AZ)