Auto auf Parkplatz in Senden angefahren: Polizei bittet um Hinweise

Wer hat gesehen, wie ein schwarzer Pkw auf einem Parkplatz in Senden angefahren wurde? Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Mann findet seinen in Senden geparkten Wagen in beschädigtem Zustand vor. Die Polizei will nun herauszufinden, wer dafür verantwortlich ist.

In der Ulmer Straße in Senden ist am Mittwochvormittag ein schwarzer Pkw des Herstellers BMW angefahren worden. Der Fahrer stellte sein Fahrzeug laut Polizeimeldung gegen 07.50 Uhr auf dem Parkplatz von Möbel Inhofer ab. Fahrer findet seinen Wagen in Senden mit Schäden am Kotflügel vor Als er um etwa 12.50 Uhr zurückkam, bemerkte er Schäden am hinteren linken Kotflügel. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 1500 Euro. Bislang gibt es keinerlei Anhaltspunkte zum Verursacher oder der Verursacherin. Die Polizei Senden bittet unter der Telefonnummer 07307/91000-0 um Hinweise zur Person oder zum Unfallhergang. (AZ)

