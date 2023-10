Neues Obdachlosenheim in Senden wird teurer als gedacht

Plus Ursprünglich sollte der geplante Neubau gut eine Million Euro kosten. Doch es gibt einige Kostentreiber bei dem Projekt.

Die Stadt Senden baut ein neues Obdachlosenheim. Diesen Beschluss hat der Stadtrat bereits gefasst und dafür 1,2 Millionen Euro bereitgestellt. Nun ist mit Mehrkosten in Höhe von mindestens 105.000 Euro zu rechnen, wie der Stadtrat in seiner Oktober-Sitzung erfuhr.

Das Sendener Architekturbüro Maslowski hatte im Frühsommer den Zuschlag für den Bau einer Unterkunft für Obdachlose in der Sendener St. Florian-Straße – auf einem brachliegenden städtischen Grundstück im Gewerbegebiet – erhalten. Das eingeschossige Flachdach-Gebäude soll maximal 24 Personen aufnehmen können, die in acht Räumen mit jeweils drei Schlafplätzen wohnen können. Auch ein Büro für die Betreuung der Obdachlosen hat der Architekt Martin Maslowski eingeplant.