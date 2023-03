Die Stadt Senden und eine Firma warnen vor Betrügern

Eine Trittbrettfahrerfirma versucht, mit Anzeigen aus einer offiziellen Broschüre der Stadt Senden an neue Aufträge zu gelangen. So erkennen Sie den Betrug.

Betrügerinnen und Betrüger sind derzeit als Trittbrettfahrer in Senden aktiv, um mit Anzeigen aus einer offiziellen Broschüre der Stadt Senden neue Aufträge zu generieren. Ein Inserent in der betroffenen Bürgerinformationsbroschüre (3. Auflage, 06/2021) hat bei der Stadt Senden Bedenken geäußert. Die Kommune machte dann unverzüglich die zuständige Medienagentur Inixmedia GmbH auf die dubiosen Geschäftemacher aufmerksam.

In einer Pressmitteilung informiert die Stadt Senden über die Masche der Betrüger: Demnach werden Betroffene werden meist mit einem Fax aufgefordert, einen Anzeigenauftrag zu unterschreiben, der einem Korrekturabzug ähnelt. Nach Angaben der Medienagentur ist auch vorgekommen, dass betroffene Personen ein eingescanntes Faxformular per E-Mail an ihre Firmenadresse übersandt bekommen haben. Dabei wurde meist ein wenig aussagekräftiger Betreff wie "Layout“ und als Absender ein Mitarbeiter einer "Grafikabteilung" angegeben.

Firmen handeln nicht im Auftrag der Stadt Senden oder von Inixmedia

Die Agentur weist außerdem darauf hin, dass die Auftragsformulare von betrügerischen Firmen daran erkannt werden könnten, dass größtenteils sehr klein im Kopf oder an der Seite des Formulars ein Satz wie "behördenunabhängig, ohne öffentlichen Auftrag" zu finden ist. Die Medienagentur und die Stadt Senden weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Firmen nicht im Auftrag der Stadt Senden oder der Medienagentur Inixmedia agierten und durch ihr Handeln Urheberrechte verletzten. Anzeigen in betreffenden Printmedien werden laut Inixmedia immer einmalig und für eine bestimmte Ausgabe geschaltet.

Ein weiterer Hinweis auf Kontakt mit den Betrügern seien außerdem Anrufe mit einer "0800"-Vorwahl, einer "030"-Vorwahl oder unterdrückter Rufnummer. Die Agentur und die Stadt Senden empfehlen dringend, keine Aufträge dieser Art zu unterschreiben und keine Zahlungen zu leisten. (roki, AZ)