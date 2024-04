Dieseldiebstahl an der A7: Polizei sucht Zeugen

Jemand hat aus einem geparkten Fahrzeug mehrere Hundert Liter Diesel gepumpt. Es stand auf dem Parkplatz Buchenberg an der Autobahn.

Nach einem Dieseldiebstahl an der A7 nimmt die Polizei Hinweise entgegen. Laut Bericht parkte am Montagnachmittag ein Berufskraftfahrer seine Sattelzugmaschine auf dem Parkplatz Buchenberg in Fahrtrichtung Süden. Als der 64-Jährige am Dienstag in den frühen Morgenstunden das Fahrzeug in Betrieb nahm, bemerkte er einen aufgebrochenen Tankdeckel. Jemand hatte mehrere Hundert Liter Diesel abgepumpt. Die Beamten der Verkehrspolizei Günzburg sicherten am Fahrzeug diverse Spuren.

Wer auf dem Parkplatz auffällige Personen beobachtet hat oder andere Angaben machen kann, soll sich unter Telefon 08221/919-311 bei der Verkehrspolizei Günzburg melden. (AZ)