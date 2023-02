Senden

DNA-Treffer: 23-Jähriger wohl für Einbruchsserie verantwortlich

Ein Unbekannter bricht in mehrere Gartenhütten in Senden ein. Die Polizei sichert an den Tatorten Spuren. Ein Abgleich mit der DNA-Datenbank bringt den Durchbruch.

Ein Unbekannter ist im vergangenen Jahr in mehrere Gartenhütten in einer Schrebergartenanlage in Senden eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, ereigneten sich die Taten im Zeitraum von Mitte November bis Mitte Dezember in der Mühlbachstraße. In den drei Hütten, in die der Mann einbrach, durchwühlte er Schränke und stahl Lebensmittel, Schuhe und einen Fernseher. Dabei verursachte er einen Schaden von 2000 Euro. Polizei ermittelt Tatverdächtigen über DNA-Treffer Die Polizei Senden nahm die Ermittlungen auf und sicherte Spurenmaterial. Ein Abgleich mit der polizeilichen DNA-Datenbank brachte jetzt den Durchbruch. Die Spur führt zu einem 23-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz. Die Polizei möchte ihn für seine Taten zur Rechenschaft ziehen und fahndet daher nach ihm. (AZ)

