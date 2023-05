Einkaufen und Radfahren: Wie sich Sendens Innenstadt verändern könnte

Plus Fachleute haben dem Stadtrat ihre Konzepte vorgelegt, wie sie die Weiterentwicklung von Senden sehen. Das schlagen die Experten vor.

Wie soll sich die Innenstadt von Senden weiterentwickeln? Mit der nicht ganz einfachen Antwort auf diese Frage hatte sich der Sendener Stadtrat in seiner Sitzung am Dienstagabend beschäftigt. Ein schwieriges Thema, das auch dazu führte, dass andere für die Sitzung geplante Punkte auf der Tagesordnung aus Zeitgründen verschoben werden mussten.

Bei den Konzepten zur Weiterentwicklung der Sendener Innenstadt geht es um den Einzelhandel, den Radverkehr, den Parkraum und allgemein die Stadtentwicklung. Eine Expertin vom Einzelhandel-Beratungsinstitut GMA Osterberg legte dem Stadtrat dar, dass das Gewerbegebiet Nord Senden dominiere, die Stadt insgesamt aber ein starker Einzelhandelsstandort sei. Aufgrund von Analysen habe sich herausgestellt, dass es in letzter Zeit bei steigenden Umsätzen eine negative Entwicklung bei der Betriebsanzahl und den Verkaufsflächen gegeben habe. Wichtig sei, dass die Nahversorgung auch nahe am Verbraucher erfolge.