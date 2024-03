Unbekannter stiehlt Tresor aus Gaststätte in Hittistetten

Samstagnacht stiehlt ein Unbekannter den Tresor einer Gaststätte in Hittistetten. Die Polizei bittet nun um Hinweise von Zeugen und Zeuginnen.

Ein Unbekannter ist in der Nacht von Freitag auf Samstag in eine Gaststätte am Grundweg in Senden/ Hittistetten eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, verschaffte er sich zwischen 23.00 und 09.15 Uhr gewaltsam Zutritt über ein Fenster und entwendete einen kleinen Tresor, in dem sich hauptsächlich Bargeld befand. Anschließend flüchtete der Täter unerkannt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird derzeit noch ermittelt.

Der entwendete Tresor wurde am Tag danach wieder in Senden gefunden

Am späten Samstagnachmittag teilte eine Zeugin den Fund eines Tresors auf einem Feldweg in der Nähe des Tatorts mit. Nach Überprüfung stellte sich heraus, dass es sich dabei um den gestohlenen Tresor handelte. Die Polizeistation Senden hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im oben genannten Zeitraum im Grundweg verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet haben, bitten die Beamten sich unter der Telefonnummer 07307/910000 zu melden. (AZ)