Hochzeitsmesse in Senden: Inspirationen und Ideen für den "schönsten Tag"

Plus Der Verein "5-Sterne Hochzeit – Die Hochzeitsprofis" veranstaltet Anfang März seine dritte Hochzeitsmesse in der Region, dieses Mal in Senden. Was geboten ist.

Von Annemarie Rencken Artikel anhören Shape

Es ist einer der Momente im Leben, die ganz besonders werden sollen: Der Tag der eigenen Hochzeit. Doch damit das auch klappt, ist einiges an Planung, Organisation und Nerven nötig. Um verlobten Paaren dabei ein wenig unter die Arme zu greifen, findet in Senden am Sonntag, 3. März, eine Hochzeitsmesse im Bürgerhaus statt. Von 10 bis 17 Uhr können sich alle für die eigene Hochzeit inspirieren lassen, die zum Beispiel schon einen Termin angepeilt, aber noch keine passende Location gefunden haben. Oder die eine größere Familienfeier planen – denn die Dienstleister können nicht nur Hochzeiten organisieren. Aber die Messe ist nach Angaben des Veranstalters zum Beispiel auch etwas für Pärchen, bei denen die eine oder der andere noch auf einen Antrag wartet.

"Das ist dann aber schon wirklich ein Wink mit dem Zaunpfahl", sagt Jascha Pansch und lacht. Der Fotograf aus Biberach hat 2008 das Netzwerk gegründet, das 2021 zum Verein "5-Sterne Hochzeit – Die Hochzeitsprofis" wurde. Dieser Verein steckt hinter der Hochzeitsmesse in Senden. Unter diesem Namen haben sich mehr als 50 Dienstleister zusammengeschlossen, die Hochzeitstage auf unterschiedliche Arten und Weisen möglich machen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

