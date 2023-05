Senden

Jugendlicher beleidigt Polizeibeamte und leistet Widerstand

In Senden hat ein betrunkener Jugendlicher randaliert und sich gegen die Polizei zur Wehr gesetzt.

Am Bahnhof in Senden fällt ein alkoholisierter 16-Jähriger auf. Als die Polizei ihn zur Ordnung rufen will, wehrt er sich heftig.

Mitarbeiter der Deutschen Bahn haben am Samstagmorgen die Polizei gerufen, weil sich am Sendener Bahnhof ein alkoholisierter, renitenter junger Mann aufhielt. Die eingetroffene Polizeistreife forderte den 16-Jährigen auf, sich auszuweisen. Dies verweigerte er. Als er daraufhin nach Ausweispapieren durchsucht werden sollte, leistete er hiergegen Widerstand. Deshalb wurde eine weitere Polizeistreife angefordert. Der Jugendliche stieß die Beamten weg und sperrte sich gegen die Maßnahmen, heißt es im Polizeibericht. Später versuchte er, nach den Beamten zu treten. Einer der Beamten konnte einem Kopfstoß glücklicherweise ausweichen. Außerdem beleidigte der Jugendliche die Beamten permanent. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp einem Promille. Der junge Mann wurde zunächst in Gewahrsam genommen, seine Erziehungsberechtigten holten ihn später ab. Keiner der vier eingesetzten Beamten wurde bei dem Einsatz verletzt. Der 16-Jährige muss sich unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, versuchter Körperverletzung und Beleidigung verantworten. (AZ)

