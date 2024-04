Mehrere Verletzte und zwei fahruntüchtige Autos nach Unfall in Senden

Eine 66-Jährige missachtet die Vorfahrt eines anderen Autos in Senden und verursacht einen Unfall. Alle Beteiligten verletzen sich.

Zwei Autos sind am späten Freitagabend an der Kreuzung der Kemptener Straße zur Römerstraße in Senden zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, hatte die 66-jährige Autofahrerin die Vorfahrt des anderen Autos missachtet, weshalb es zu dem Unfall kam.

Alle an dem Unfall in Senden Beteiligten verletzten sich

Alle Fahrzeuginsassen wurden verletzt und mussten medizinisch versorgt werden. Auch die Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Freiwilligen Feuerwehren Senden und Wullenstetten übernahmen die Umleitung des Verkehrs. (AZ)