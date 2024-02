Senden

vor 30 Min.

Neues Stadtcafé möchte mit schwäbischem Essen überzeugen: So war der Start

Plus Im Bürgerhaus in Senden kann man seit ein paar Wochen wieder essen gehen: Seit Mitte Januar hat das "Stadtcafé" eröffnet. Was die neuen Pächter vorhaben.

Von Annemarie Rencken Artikel anhören Shape

Es ist kurz nach fünf an einem Dienstagnachmittag und eigentlich hat das neue "Stadtcafé" in Senden erst seit ein paar Minuten geöffnet. Trotzdem sind die Tische schon gut gefüllt, hier werden bereits die ersten Getränke verteilt, dort noch die Karte studiert. "Ich glaube, heute werden sie uns zerfetzen", sagt Patrick Sing und entschuldigt sich aus dem Gespräch, um seine Frau Nurgül dabei zu unterstützen neue Bestellungen aufzunehmen. Das Ehepaar aus Ulm-Söflingen hat gemeinsam das Restaurant im Bürgerhaus in Senden übernommen. Hier empfangen die beiden seit dem 15. Januar Gäste in den neugestalteten Räumen direkt am Marktplatz.

Das Restaurant im Sendener Bürgerhaus war über ein Jahr lang leer gestanden. Foto: Annemarie Rencken

Die Eröffnung Stadtcafés ging ohne viel Aufmerksamkeit über die Bühne. Und das war tatsächlich Absicht, erzählt Patrick Sing: "Wir wollten ein silent opening, damit wir einen möglichst perfekten Start haben können." Deswegen kündigten sie nirgends in größerem Stil an, dass sie bereits geöffnet haben. Denn am Anfang laufe nie alles gut, so der Gedanke der Sings. Und wenn die Gäste sie dann gleich überrannt hätten, hätte es im schlimmsten Fall "überall geknallt".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen