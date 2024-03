Senden zählt diese Woche den Verkehr im Stadtzentrum

Der Sendener Hauptausschuss hat sich nun doch für eine Verkehrszählung im Stadtzentrum entschieden. Die Daten sollen dann gleich bei mehreren Anliegen helfen.

Die Verkehrszählung in Senden kommt jetzt doch: Nachdem das Thema in den vergangenen Wochen für viele Diskussionen in den verschiedenen Gremien der Stadt gesorgt hatte, ist vergangene Woche eine Entscheidung gefallen. Im Hauptausschuss stimmten 13 Mitglieder für eine Zählung und am Ende nur zwei dagegen.

Sendens Verkehr wird diese Woche drei Tage lang gezählt

Vorab hatte das Thema aber auch im Hauptausschuss noch einmal für Diskussionen gesorgt, unter anderem über die Tatsache, ob der Hauptausschuss in diesem Thema überhaupt die Entscheidung treffen dürfe. Nachdem der Entschluss nun gefallen ist wird der Verkehr ab dem heutigen Dienstag, 12. März, drei Tage lang an 15 Knotenpunkten in Senden mit Kameras – stark verpixelt – aufgezeichnet.

Die Daten sollen dann die Grundlage dafür sein, Entscheidungen zu treffen, um den Verkehr im Stadtzentrum im Zuge der anstehenden Baumaßnahmen neu zu ordnen. Aber sie könnten auch zum Beispiel dabei helfen, ein dauerhaftes Durchfahrtsverbot für Lkws zu erwirken, erklärte Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf. Während an der B28 gebaut wird, wird es in Senden ein solches Durchfahrtsverbot schon einmal temporär geben.

