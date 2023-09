Senden

Tränen beim Abschied aus dem Sendener Stadtrat

Plus Insgesamt 27 Jahre war Anton Leger Mitglied des Stadtrats Senden. Jetzt hört er mit 75 Jahren auf. Ein emotionaler Abschied bei der letzten Sitzung.

27 Jahre lang widmete der Sendener Anton Leger viel Freizeit seinem Ehrenamt als Stadtrat in Senden und als Vertreter in Ausschüssen. Leger, Initiator des 1995 gegründeten Vereins "Bürgerinteressen Stadt Senden" (BISS), war zudem zwölf Jahre lang dritter Bürgermeister der Stadt. Nun, mit 75 Jahren, bat Leger um Entlassung aus seinem Ehrenamt. In der Stadtratssitzung vom Dienstag wurde sein Nachfolger Johannes Schilling im Rat von Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf vereidigt.

Eine ganze Reihe von Dankesreden aus den verschiedenen Fraktionen ehrten Leger und dankten ihm für seine sehr engagierte Arbeit, mit der er die Probleme und Sorgen von Bürgerinnen und Bürgern in den Stadtrat gebracht habe. Leger, der als „gradlinig“, als nicht immer einfach, bisweilen unbequem und mit viel Durchhaltevermögen ausgestattet beschrieben wurde, wurde höchster Respekt und viel Achtung gezollt für seine Leistung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

