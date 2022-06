Verein Heart for Life bereitet die nächste große Spendengala vor

Die Sendener Hilfsorganisation Heart for Life unterstützt Kranke und Notleidende in vielen Bereichen. Im Herbst möchte sie unterhalten und Geld sammeln.

Nach zweijähriger Pause will die Sendener Hilfsorganisation Heart for Life im Herbst 2022 wieder eine Spendengala ausrichten. Seit 2017 unterstützen die Freiwilligen Kranke und Notleidende mit Geld, aber auch mit persönlicher Betreuung. Und sie merken deutlich, dass bei immer mehr Menschen die Finanzen knapp sind.

Die Vereinsgründerin und Vorsitzende Carola Lo Cicero erzählt: "Schon durch Corona ist die Zahl der Bedürftigen stark gewachsen." Und auch jetzt, wo die Lebenshaltungskosten stark ansteigen, melden sich demnach verstärkt Menschen, denen im Lauf des Monats schlicht das Geld ausgegangen ist. In solchen Fällen unbürokratisch und schnell helfen zu können ist eines der Ziele des Vereins. "Wir helfen dann zum Beispiel mit Lebensmitteln, Gutscheinen oder mit Kleidung", sagt die Sendenerin.

Die Liste der unterstützten Projekte ist lang

Klar sei, dass die Anfragen vorher geprüft werden, doch meist falle es den Bedürftigen ohnehin schwer, Fremde um Hilfe zu bitten. Andere Menschen wiederum begleitet der Verein schon seit Jahren. Zum Beispiel die achtjährige Luana, die unter einer Nervenkrankheit leidet und derzeit von Heart for Life mit einem Zuschuss zu ihrer Reittherapie unterstützt wird. Auch eine junge Blaubeurerin, die an Leukämie erkrankt ist, bekommt Hilfe, nachdem deren alleinerziehende Mutter in finanzielle Not geraten ist.

Die Liste der allein in den vergangenen Monaten von den Vereinsmitgliedern unterstützten Projekte ist lang. Unter anderem haben die derzeit 34 Helfer und Helferinnen mehrfach Lebensmittel an Haushalte verteilt, die wegen Corona in Schwierigkeiten gerieten. Sie haben 9000 Schutzmasken genäht, Hunderte von selbst gemachten Stofftieren zur Unterstützung von Kranken an der Uniklinik Ulm verkauft und Schulsachen und Medizinprodukte im Wert von rund 60.000 Euro für die Ukraine gespendet sowie Lastwagen mit Hilfsgütern ins Ahrtal geschickt, das im Sommer 2021 von einer verheerenden Flut betroffen war.

Wann immer möglich, bietet der Verein Waren aus eigener Produktion zum Kauf an, um Spenden zu generieren, etwa auf Märkten. Die Herstellung übernehmen die Mitglieder, wie Unterstützerin Gisela Lieble berichtet. Manche nähen, andere backen und kochen. Die Verkaufsmöglichkeiten aber waren wegen der Corona-Beschränkungen in den vergangenen zwei Jahren rar. Zusätzliche Einnahmen bescherte in der Vorweihnachtszeit immerhin ein Sponsoren-Adventskalender, "der hat uns gerettet", sagt Lo Cicero.

Die Grundschule Wullenstetten soll Zuschuss für ein Sonnensegel bekommen

Jetzt freuen sich die Mitglieder, bei anstehenden Veranstaltungen vertreten zu sein. Eine davon ist das baldige Sendener Bürgerfest, wo sie Essen anbieten und mit einem Glücksrad Geld für die Grundschule Wullenstetten sammeln, die einen Zuschuss für ein neues Sonnensegel bekommen soll - als Dank dafür, dass die Kinder über Monate hinweg Pfandflaschen gesammelt und das Geld dem Verein gespendet haben.

Die eigene, große Veranstaltung des Vereins, die Spendengala im Sendener Bürgerhaus, soll ebenfalls Einnahmen bringen. Lo Cicero hofft, dass die detailverliebt geplante Veranstaltung diesmal stattfinden kann und nicht erneute Corona-Beschränkungen das Vorhaben verhindern. Aber sie und ihre Helferinnen und Helfer sind zuversichtlich und haben schon viel auf die Beine gestellt.

Eine TV-Entertainerin hat für den Abend zugesagt

Stattfinden soll die Gala am Samstag, 29. Oktober, einige Sponsoren sind bereits gefunden. "Es wäre toll, wenn wir diesmal 15.000 bis 20.000 Euro einnehmen", sagt Lo Cicero, die fürs Programm des Abends schon einige Show-Acts vorweisen kann. Darunter sind der Zauberkünstler Marco Miele, die Magic-Stars-Showtanzgruppe des VfB Ulm sowie die Musiker Kenneth King, Carlos Fasanelli und Sängerin Jenifer Brening. Besonders freut sich die Organisatorin über die Zusage von TV-Entertainerin Jasmin Herren, bekannt unter anderem aus dem RTL-Dschungelcamp, die als Gast dabei sein wird. 400 Besucherinnen und Besucher haben insgesamt im Saal des Bürgerhauses Platz.

Marc und Manuela Schuhmacher, Gastronomenpaar aus Zusmarshausen, bereiten ein Buffet vor, das im Ticketpreis inbegriffen ist. Sicherheitsdienst, Dekoration, Veranstaltungstechnik und Filmaufnahmen werden ebenfalls gesponsert, das Sendener Rote Kreuz übernimmt unentgeltlich den Sanitätsdienst. Schirmherrin ist Sendens Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf, auch Landrat Thorsten Freudenberger hat zugesagt. Karten für die Veranstaltung sind bereits erhältlich und per E-Mail unter info@heartforlife.de oder telefonisch unter 0174/1708481 bestellbar.