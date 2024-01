Unfall in Senden mit vier Verletzten und 100.000 Euro Sachschaden

Eine Autofahrerin wechselt in Senden unmittelbar vor einer Kreuzung die Spur – und verursacht einen Unfall mit vier Verletzten und großem Sachschaden.

Eine 63-jährige Autofahrerin ist am Montagabend auf der Kemptener Straße in Senden in südlicher Richtung gefahren. Nach Angaben der Polizei wechselte sie unmittelbar vor der Kreuzung Kemptener Straße – Ulmer Straße – Königsberger Straße von der Linksabbiegespur nach rechts auf die mittlere Fahrspur.

Bei dem Verkehrsunfall in Senden wurden vier Autos beschädigt

Hierbei übersah sie ein auf der mittleren Fahrspur von hinten herannahendes Auto, welches von einem 35-Jährigen gefahren wurde. Die beiden Autos stießen zusammen, im Anschluss kollidierte das Auto des 35-Jährigen auf der Linksabbiegespur noch mit zwei weiteren Autos, gefahren von einem 60-Jährigen und einer 41-Jährigen.

Drei der leicht Verletzten mussten in ein Krankenhaus gebracht werden

Der 35-jährige Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Die 41-Jährige, ihre Mitfahrerin und der 60-Jährige ebenfalls. Drei der verletzten Personen wurden zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von mehr als 100.000 Euro. (AZ)