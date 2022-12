Senden

Wie kann die Kreuzung am Schulzentrum verbessert werden?

Der Stadtrat hat erneut über die Verkehrsführung an der Kreuzung Lange Straße/Bachstraße/Grundweg diskutiert (unten rechts im Bild).

Plus Wenn Schulzentrum und Baugebiet fertig sind, wird es an der Bachstraße in Senden eng. Deswegen soll die Kreuzung zum Grundweg umgebaut werden. Doch das ist kompliziert.

Viele Autos, viele Schüler, viele Busse: Die Kreuzung Bachstraße/Grundweg in Senden ist eine Stelle, die verkehrstechnisch dringend verbessert werden müsste. Vor allem, weil sowohl Schüler als auch Autos und Busse zukünftig mehr werden, denn im Schulzentrum wird eine neue Grundschule gebaut, und das Baugebiet in Wullenstetten wächst ebenso. Schon seit Jahren versuchen Kommunalpolitiker und Verkehrsfachleute, die Situation zu ändern – bisher ohne Erfolg. Auch eine aktuelle Untersuchung zeigt: Eine Verbesserung ist nicht wirklich machbar. Der Stadtrat hat über diese Stelle nun erneut diskutiert.

