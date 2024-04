Lastwagen fährt rückwärts und kracht gegen Auto

Beim Zurücksetzen übersieht der Fahrer eines Lastwagens mit Anhänger einen dahinter stehenden Wagen in Witzighausen. Der Schaden ist beträchtlich.

Auf ungefähr 4000 Euro beziffert die Weißenhorner Polizei den Sachschaden, der am Dienstagnachmittag bei einem Unfall in Witzighausen entstanden ist. Nach Polizeiangaben fuhr dort der Fahrer eines Lastwagens mit Anhänger in der Weißenhorner Straße mit seinem Gespann rückwärts. Dabei übersah der Fahrer ein Auto, das hinter dem Lastwagen stand. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. (AZ)