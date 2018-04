Buch mit Vorsicht

00:01 Uhr

Zuletzt zwei Niederlagen in Folge

Hervorragend aus der Winterpause gekommen, aber zuletzt zwei Dämpfer bekommen. Der TSV Buch ist nach zwei aufeinanderfolgenden Pleiten in der Landesliga zwar noch nicht in Zugzwang, etwas vorsichtig sein sollte er trotzdem. Vor der Partie beim TSGV Waldstetten (Sonntag, 15 Uhr) ist TSV-Trainer Harry Haug aber gewohnt entspannt: „Wir freuen uns auf das Spiel.“ Haug und seine Bucher pflegen ein freundschaftliches Verhältnis zu den Kickern von der Ostalb. Aus Sicht des TSV Buch fällt das auch nicht sonderlich schwer, die Waldstetter waren bisher in aller Regel ein dankbarer Gegner. Viermal in Folge gewann Buch gegen Waldstetten, im Hinspiel Anfang Oktober hieß der Sieger jedoch erstmals TSGV. Nicht nur beim damaligen 3:2-Sieg blitzte auf, dass Waldstetten in dieser Saison zu den Überraschungsteams gehört. „Die stehen nicht umsonst da vorne“, ist sich Haug sicher.

Besser als bei Buch lief es bisher für den TSV Blaustein. Zehn Punkte aus den letzten vier Spielen – die Zwischenbilanz des TSV beeindruckt. Wenn das Team von Spielertrainer Michael Passer morgen (15.30 Uhr) auch noch die Hausaufgabe gegen den TV Echterdingen siegreich erledigt, ist man im Blautal ein gutes Stück weiter und der direkte Ligaerhalt rückt in greifbare Nähe. Zunächst muss dazu allerdings eine andere Serie beendet werden: Gegen die Mannschaft von den Fildern gelang den Blausteinern in fünf Versuchen noch kein Sieg. Das morgige Aufeinandertreffen ist eines der oft zitierten „sechs-Punkte-Spiele“. Gewinnen die Echterdinger morgen, schließen sie in der Tabelle zum TSV auf und überholen ihn. Derweil hat der TV Echterdingen, bei dem es in dieser Saison nicht gerade rund läuft, eine bemerkenswerte Personalie bekannt gegeben. Christopher Eisenhardt, momentan noch bei Ligakonkurrent TSV Weilheim unter Vertrag, übernimmt im Sommer das Kommando. (jürs)

