Co-Trainer übernimmt Leitung des FV Illertissen gegen Augsburg II

Heute Abend wird Ex-Trainer Stefan Anderls Assitent Hubert Renzhofer an der Seitenlinie des FV Illertissen stehen. Sitzt der neue Coach schon auf der Tribüne?

Von Hermann Schiller

Ganz im Zeichen des Trainerrücktritts steht am Freitagabend (19 Uhr) das Spiel des Regionalligisten gegen die zweite Mannschaft des Bundesligisten FC Augsburg im Illertisser Vöhlinstadion. Beim FVI sind die Offiziellen fieberhaft auf der Suche nach einem Nachfolger für Stefan Anderl, der zu Beginn der Woche aus gesundheitlichen Gründen seinen Rücktritt bekannt gab. Es wird sich zeigen, wie die Mannschaft in der derzeitigen angespannten Phase mit dem Abschied ihres Trainers umgehen wird. Die derzeitige Tabellensituation beider Teams verdeutlicht zusätzlich die Bedeutung dieses Spiels. Die Illertisser belegen mit zwölf Punkten den letzten Nicht-Abstiegsplatz 14 und die Augsburger nehmen mit elf Zählern den Relegationsplatz 16 ein.

Bei den Illertissern wird der bisherige Co-Trainer Hubert Renzhofer in Zusammenarbeit mit Torwarttrainer Jürgen Baur die Mannschaft betreuen. Sie sprangen schon einmal während der Vorbereitung ein, als Stefan Anderl einige Zeit ernsthaft erkrankt war und die Übungen nicht leiden konnte. Keine leichte Aufgabe für die beiden, doch in der Kürze der Zeit war es für den Verein nicht möglich, andere Optionen zu finden. Beide genießen aber das volle Vertrauen der Verantwortlichen. „Wir waren ja bisher stets in den Trainingsbetrieb eingebunden“, sagte Renzhofer.

Hubert Renzhofer steht gegen FC Augsburg II an der Seitenlinie

Man werde sicherlich nicht alles Bisherige umschmeißen, sondern der bisherigen Mannschaft vertrauen. Über den FC Augsburg haben sie sich, so weit in der kurzen Zeit möglich, schon informiert. Sie sei vom Altersschnitt her blutjung, habe aber gut ausgebildete Spieler, betonen die Interimstrainer. Auffällig ist, dass die Jungprofis auswärts mehr Punkte (sieben) als zu Hause (vier) geholt haben. Dass Akteure des Bundesligakaders eingesetzt werden ist jedoch unwahrscheinlich. Zumindest war das bisher in der Saison nicht der Fall. Mit Dominik Reinhardt (33) hat der FCA einen jungen Trainer, der vom ehemaligen Illertisser Spieler Felix Kling assistiert wird.

Der FVI muss heute auf zwei seiner Akteure verzichten, denn Volkan Celiktas bekam aufgrund seiner Roten Karte in Aschaffenburg vier Spiele Sperre aufgebrummt. Burak Coban, der im gleichen Spiel Gelb-rot sah, muss nur ein Spiel zuschauen. Da die Illertisser aber derzeit vom Verletzungspech nicht so gebeutelt sind wie bisher, gibt es etwas mehr Alternativen. Lediglich Markus Bolkart plagt sich mit einer hartnäckigen Hüftverletzung herum und wird wohl ausfallen. Auch hinter dem Einsatz von Kapitän Moritz Nebel steht noch ein Fragezeichen, er schied zuletzt mit einer leichten Gehirnerschütterung aus. Ansonsten wird man beim FVI dem bisherigen Kader vertrauen.

Den wird sich der neue Trainer vermutlich von der Tribüne aus anschauen, der ein oder andere Kandidat dürfte das Spiel verfolgen.

