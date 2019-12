vor 34 Min.

David Braig geht zu den Kickers

Ein Ex-Ulmer war besonders beteiligt

Oberliga statt Regionalliga Südwest: Nach seinem enttäuschten Abgang beim SSV Ulm 1846 Fußball wechselt David Braig zu den Stuttgarter Kickers. Das haben die Stuttgarter bekannt gegeben. Demnach wird der 28-Jährige in der Rückrunde der Oberliga für die Kickers auflaufen. Einer der Hauptverantwortlichen des Transfers ist Lutz Siebrecht, Sportlicher Leiter der württembergischen Hauptstädter. Er war zwischen 2015 und 2018 in derselben Position bei den Ulmer Spatzen tätig und kennt Braig deshalb sehr gut.

„Er ist ein sehr guter Spieler mit einer beeindruckenden Mentalität“, lässt sich Siebrecht in einer Mitteilung zitieren. Dem Transfer sei ein langes Werben des Oberligisten vorausgegangen: „Seit Braig im November bei seinem bisherigen Verein SSV Ulm 1846 um Vertragsauflösung bat, bemühten sich die Blauen um den 28-jährigen Stürmer“, heißt es in der Mitteilung. 13 Jahre lang war David Braig bei den Ulmern. Dass er im November um die Auflösung seines Vertrages bat, lag vor allem an den geringen Einsatzzeiten, die er vom Trainerteam bekam. Einerseits hatte er in dieser Saison mit Verletzungen zu kämpfen, andererseits überzeugte er in seinen wenigen Einsätzen auch nicht. Einige Ulmer Fans nahmen dem Verein und vor allem Trainer Holger Bachthaler die Geschichte trotzdem krumm.

Nach dem 5:0-Sieg der Spatzen gegen den Bahlinger SC vor einem Monat hatte Braig den Handschlag mit seinem Trainer verweigert. Spätestens da war klar, dass Braig keine sportliche Zukunft nach der Winterpause an der Donau haben wird. Ulms Sportvorsitzender Anton Gugelfuß verriet wenig später in einem Interview mit Spatzen-TV, dass Braig schon vor der Partie gegen Bahlingen um seine Vertragsauflösung gebeten habe. Offenbar war Braig dann sauer, weil er keine Einsatzminuten zum Abschied bekommen hatte. Im Spiel gegen Offenbach, als der Stürmer schon nicht mehr im Kader stand, bedankten sich die Fans bei ihm mit einer Aktion. In Stuttgart beginnt sein Engagement am Dienstag, 14. Januar, mit dem Trainingsauftakt. (gioe)

