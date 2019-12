vor 5 Min.

Devils sind weiter im Fluss

Gegen Farchant holen die Donaustädter den 14. Sieg in der 14. Partie

Der VfE Ulm/Neu-Ulm bleibt in der Eishockey-Landesliga weiterhin das Maß aller Dinge. Beim TSV Farchant gewannen die Ulmer mit 8:3 (1:1/3:1/4:1) und sicherten sich den 14. Sieg in Folge. Dabei war der Start der Devils alles andere als erfolgreich, denn bereits nach 16 Sekunden gingen die Hausherren in Führung. Florian Döring gelang im ersten Drittel, in dem die Ulmer offenbar noch nicht im Rhythmus waren, immerhin der Ausgleich (9.).

Im zweiten Durchgang waren die Gäste dann tonangebend und münzten dies durch Tore von Michael Simon (24.) und Timo Schirrmacher (28.) in eine 3:1-Führung um. Nach dem prompten Anschlusstreffer der Farchanter (28.) traf Dustin Vycichlo zum 4:2 (32.).

Im letzten Drittel stellten Petr Ceslik (42.) und Dominik Synek (44.) zunächst auf 6:2. In Überzahl konnten die Hausherren zwar nochmals verkürzen (55.), aber Peter Brückner (57.) und Döring mit seinem zweiten Treffer (58.) stellten den Endstand her.

Devils-Vorstandsmitglied Georg Meißner sagte: „Spielerisch und läuferisch waren wir überlegen. Wenn wir das Tempo erhöht haben, dann haben wir auch die Tore gemacht.“ Während für die Ulmer die Zwischenrunde zum Greifen nahe ist, scheint dem Dauerrivalen dahingehend die Puste auszugehen. Der ESV Burgau liegt mittlerweile nur auf Platz sechs mit vier Punkten Rückstand auf den Viertplatzierten Bad Aibling, gegen den Burgau am Sonntag 1:5 verloren hat. (duja)

