Elche melden sich zurück in der Pro B

Aufstieg nach dem freiwilligen Rückzug

Im März des vergangenen Jahres hätten die Elchinger Scanplus-Baskets in die Pro A aufsteigen können. Sie hätten auch in der Pro B bleiben können. Aber dann kam Corona und die Elche entschieden sich vorsichtshalber für die Abmeldung der Profimannschaft und den freiwilligen Rückzug in die Regionalliga. Dort wurde die Saison dann ohnehin bald abgebrochen und die Elchinger sind auch schon wieder raus aus dieser Liga. In der Aufstiegsrunde qualifizierten sie sich erneut für die dritthöchste deutsche Klasse und korrigierten damit sportlich die Entscheidung vom vergangenen Jahr. Mindestens in der Pro B müssen die Elchinger auch nach der Überzeugung ihres Anhangs spielen, mittlerweile hat zudem auch die Chefetage des Vereins festgestellt: Es ist schwierig, als Dorfverein Spieler für die vierte Liga zu verpflichten.

Das müssen sich die Elchinger ja nun auch nicht mehr antun, der Aufstieg war schon am Samstag nach dem 76:54-Sieg in Limburg in trockenen Tüchern. Herausragend waren in diesem Spiel die 20 direkten Korbvorlagen gegenüber nur neun beim Gegner. Das Spiel in Fellbach bereits am Sonntag hatte somit keine sportliche Bedeutung mehr und die erschöpften Elchinger kassierten mit 79:90 die erste und einzige Niederlage überhaupt in dieser extrem kurzen Saison. (pim)