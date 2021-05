Elche peilen mit Macht den Aufstieg an

Im ersten Duell klarerSieg gegen Fellbach

Die Saison in der Basketball-Regionalliga Südwest wurde bekanntlich abgebrochen, aber das Team der Scanplus Baskets Oberelchingen haben gut trainiert, weil sie jetzt um den Aufstieg in die zweite Bundesliga Pro B kämpfen. In Hin- und Rückspielen geht es seit vergangenem Samstag gegen die SV Fellbach Flashers und die EVL Baskets Limburg. Die Elche, die gleich gegen Fellbach hoch mit 98:67 gewannen, dürfen sich größte Hoffnungen machen, auch wenn ein bärenstarker Leistungsträger wie Luka Kamber, der zuletzt als Kapitän der Arkadia Traiskirchen Lions in der österreichischen Superliga noch den Abstieg des Erstligisten verhindern konnte, erst wenige Tage im Mannschaftstraining ist. Dazu stieß Ivan Kucan vom kroatischen Erstligisten KK Alkar Sinj hinzu. Moses Byekwaso muss mit einem gebrochenen Finger verletzungsbedingt für die Aufstiegsrunde passen. Tim Cole, Malik Constantine, Jimmy Nebo und Hafeez Abdul gehören nicht mehr zum Team, wie auch Simion Habtemichael, der kurzfristig zum Aufstiegsrivalen Fellbach gewechselt ist.

Ziel der hoch motivierten Elche: Den Aufstieg möglichst noch vor dem 13. Juni, dem letzten Spieltag der Runde, klarmachen. Da die Spiele pandemiebedingt ohne Publikum stattfinden müssen, werden alle Partien per Livestream übertragen (https://youtu.be/-q-EY-Dmsi4). Gegen Fellbach gab es zunächst viele Fehler. Die Gäste gingen sogar mit 11:6 in Führung. Dann trug vor allem Jamal Tahraoui, der algerische Nationalspieler, die Offensivlast. Mit einer 49:36-Führung für die Scanplus Baskets ging es in die Halbzeitpause.

Im dritten Viertel war Spielmacher Sebastian Schmitt der Strippenzieher, vor allem als Korbvorlagengeber. Im letzten schalteten die Elche noch einmal einen Gang hoch, insgesamt trafen sie beispielsweise 43,3 Prozent ihrer Dreier. (AZ)

Beste Elchinger Werfer: Tahraoui (21), Kucan (14), Lakic (14), Mahfouz (14), Schmitt (12).