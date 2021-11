Kreisliga A: So überraschte der FV Gerlenhofen den FV Altenstadt

Etwas überraschend kassierte der FV Altenstadt eine 0:2-Heimniederlage gegen den FV Gerlenhofen in der Fußball-Kreisliga A Iller. Es war ein wenig verkehrte Welt: Das Heimteam als Spitzenmannschaft agierte wie ein Kellerkind, die Gerlenhofer traten auf wie ein Titelaspirant.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .