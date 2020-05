vor 19 Min.

Modus und Gruppen bekannt

BBL veröffentlicht Pläne für das geplante Abschlussturnier

Die Basketball-Bundesliga (BBL) hat den Modus und die Gruppeneinteilung des Turniers bekannt gegeben, mit der sie gerne die Saison beenden würde – und sie nimmt es sehr genau damit. So werden nicht nur die ersten Plätze ausgespielt: Selbst ein Spiel um Rang neun des zehn Teams umfassenden Teilnehmerfelds wird es geben.

Zusammen mit der Bekanntgabe des Modus hat die BBL auch ein Hygiene- und Sicherheitskonzept bei den Behörden eingereicht und somit ihr Soll fürs Erste erfüllt. Jetzt wartet sie auf die offizielle Erlaubnis, mit dem Spiel- und Trainingsbetrieb fortfahren zu dürfen. Bis zum 18. Mai läuft eine Frist, die die Liga-Verantwortlichen den Behörden gegeben haben, um eine endgültige Entscheidung zu treffen und das Okay zu geben. So bliebe genügend Zeit, um die Rückkehrer aus anderen Nationen in die 14-tägige Zwangsquarantäne befördern zu können und sie anschließend für das Turnier im Juni zur Verfügung zu haben. Viele Basketballprofis sind zu Beginn der Corona-Krise in ihre Heimatländer gereist, das betrifft vor allem US-Amerikaner.

Dass der Wettkampf zentral in München stattfinden soll, wurde Anfang der Woche bekannt gegeben. Dort soll es dann insgesamt 36 Partien geben. Gespielt wird in zwei Gruppen: Ratiopharm Ulm bekommt es in ihrer mit dem FC Bayern München, Crailsheim, Oldenburg und Göttingen zu tun. Gruppe B besteht aus Ludwigsburg, Berlin, Vechta, Bamberg und Frankfurt. Gespielt wird in der Gruppenphase im Modus Jeder gegen jeden, es folgen das Viertel- und Halbfinale sowie das Endspiel, die jeweils als Hin- und Rückspiel ausgetragen werden. Das betrifft auch die Partie um Platz neun. Die Ergebnisse aus den Hin- und Rückspielen werden zu einem Endergebnis addiert.

Zu dem Hygiene- und Sicherheitskonzept hält sich die BBL noch bedeckt. In einer Mitteilung bat sie die Medien, von detaillierten Nachfragen abzusehen. Es ist der heikelste Punkt in den Plänen der Liga. Zuletzt hatten auch immer häufiger Spieler kritisiert, in die Planungen nicht einbezogen gewesen zu sein. Viele wünschen sich detailliertere Informationen. (gioe)

