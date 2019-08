vor 19 Min.

SSV-Läuferin mit neuer Bestleistung

Mehrere Medaillen für Ulmer Starter

Dass sich wie auch in den Jahren zuvor die lange Reise nach Neustadt an der Waldnaab für die Mittel- und Langstreckenläufer des SSV Ulm 1846 lohnt, zeigte sich auch am vergangenen Wochenende wieder.

Marlene Gomez Islinger holte sich beim Läufermeeting im 3000-Meter-Lauf der Frauen mit 9:48,14 Minuten in neuer persönlicher Bestzeit vor der Tschechin Katrin Divisova den Sieg. Im 3000-Meter-A-Lauf der Männer zog nach verbummelten zwei Kilometern (5:52) Fabian Konrad am großen Verfolgerfeld erst vorbei und danach auf und davon. Nur den Führenden, der Tscheche Jakub Davidik, holte er nicht mehr ein. Konrad wurde Zweiter (8:36,21 Minuten). Über 800 Meter wurde Korbinian Völkl Fünfter im B-Lauf mit 1:56,46 Minuten. Aimen Haboubi holte sich als Sieger den C-Lauf in 1:58,12 Minuten.

Am zweiten Tag der Doppelveranstaltung war es erneut Marlene Gomez Islinger, die aus Ulmer Sicht die Kastanien aus dem Feuer holte. Obwohl sich die Top-Athletin eine Woche zuvor in Berlin bei den deutschen Kurztriathlon-Meisterschaften Rang sieben geholt hatte und sich nur wenige Stunden danach im Olympia-Stadion im Finale über 5000 Meter mit Rang 17 und neuer persönlicher Bestzeit von 16:46,25 Minuten belohnte, trat sie über 1500 Meter an. Hier unterlag sie auf der Zielgeraden nur knapp der Tschechin Bara Styblova (4:30,76) und blieb nur unwesentlich mit 4:31,06 Minuten über ihrer Bestmarke. Schließlich lief Lena Humburger nach längerer Verletzungspause die 400 Meter bei den Frauen als Zweite noch in 1:00,80 Minuten.

Im Männerrennen über die gleiche Distanz gab es für das Ulmer Trio nach einem ab Runde zwei verschleppten Tempo in bescheidenen 3:59,90 (Korbinian Völkl), 4:00,26 (Fabian Konrad) und 4:00,57 Minuten (Aimen Haboubi) nur die Ränge vier, fünf und sechs. (pok)

