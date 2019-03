05.03.2019

Super-Start für Berger und die Ulmerinnen

Bubesheimer Turnerin und das Team erreichen dritte Plätze

Platz drei unter acht Teams haben die Ulmer Turnerinnen zum Bundesliga-Auftakt in Dillenburg erreicht. Es war die beste Tagesposition einer Ulmer Mannschaft seit dem 2017 geschafften Aufstieg. Das überraschend starke Ergebnis kommentierte die bestens gelaunte Bubesheimerin Janine Berger mit den Worten: „Das lief super für uns.“

Die eigene Leistung nährte die Fröhlichkeit der 22-Jährigen zusätzlich. Mit 13,60 Punkten am Sprung und 13,30 Zählern am Barren erreichte Berger die jeweils drittbeste Note an diesen Geräten. „Mit meiner Leistung bin ich sehr zufrieden und ich starte motiviert in die kommenden Wettkämpfe“, formulierte die Bubesheimerin nach ihren Auftritten in Mittelhessen. Das wichtigste Fazit nach dem nun vollendeten Comeback an ihrem Paradegerät Sprung war für Berger: „Meinem Knie geht es gut.“

Mit 10:4 Punkten liegt die Ulmer Mannschaft in der Tabelle hinter Titelverteidiger MTV Stuttgart (14:0) und der TG Karlsruhe-Söllingen (12:2). Nur Turnerinnen aus diesen beiden Mannschaften konnten Berger in den Einzel-Duellen bezwingen. Die Stuttgarterin Elisabeth Seitz erreichte mit 14,75 am Barren die überragende Wertung, Zweite wurde hier die für Karlsruhe turnende Leah Grießer (13,50). Am Sprung erreichte die TG-Turnerin Emma Höfele mit 13,90 Punkten den besten Wert; Seitz war hier Zweite (13,80). Die beste Vierkampf-Wertung schaffte Grießer (52,85), Zweite wurde hier die für Ulm turnende Niederländerin Tisha Vollemann (51,10).

Im nächsten Bundesliga-Wettkampf am 11. Mai haben die Ulmerinnen Heimrecht. (ica)

Themen Folgen