13.12.2018

TSV-Fechter holt ersten Aktiventitel Lokalsport

Gold in Nürnberg und in Wangen

Die Neu-Ulmer Junioren-Fechter vom TSV haben sich am Wochenende in einen Erfolgsrausch gefochten. In Nürnberg gewann Felix Klaus das Rauschgoldengel-Turnier und damit seinen erstes Aktivenwettkampf. Die A-Jugend bis hinunter zu den Schülern ging in Wangen beim Stefan-Pokal an den Start und gewannen dort gleich beide Wanderpokale.

In einem qualitativ hochwertigen Feld von 16 Fechtern aus Bayern, Hessen und Württemberg, das im Modus „Jeder gegen jeden“ ausgefochten wurde, begann Felix Klaus in Nürnberg leicht nervös und musste gleich sein erstes Gefecht knapp abgeben. Doch dann folgte ein souveräner Sieg nach dem anderen. Lediglich gegen den amtierenden deutschen Seniorenmeister Tristan Förster aus dem hessischen Dörnigheim, der bis dahin ungeschlagen war, wurde es spannend. Als es in dem sehr taktisch geführten Gefecht nach Ablauf der Zeit 1:1 stand, musste ein Siegtreffer entscheiden. Der gelang schließlich dem 17-jährigen Felix Klaus.

Beim Stefan-Pokal in Wangen wiederholte Maximilian Eichenberg seinen Vorjahressieg. Der 16-Jährige war trotz der starken Konkurrenz der weit überlegene Fechter des Turniers bei der männlichen A-Jugend. In der weiblichen A-Jugend gewann die Neu-Ulmerin Sophia Kießling. Es ist ihr zweiter Sieg beim Stefan-Pokal, im nächsten Jahr ist sie allerdings wie Eichenberg Juniorin und kann nicht mehr am Wettkampf teilnehmen. Die weiteren Neu-Ulmer Fechterinnen Laura Blessing und Marlene Best teilten sich zudem den gemeinsamen guten dritten Platz. In der B-Jugend gewann TSV-Fechter Nils Bosserhoff, bei den jungen Frauen wurde Lara Kast Zweite. Bei den Schülern kamen Samuel Staib und Joshua Kießling auf einen geteilten dritten Platz, nachdem beide ihr Halbfinale knapp verloren hatten. (az)

Themen Folgen