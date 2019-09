vor 19 Min.

Zwei Fahrkarten zur DM

Sendener Mannschaft scheitert knapp

Mit Annika Fischer als Sechster des Einzelwettbewerbs und Alisha Bahcic als Achter haben sich zwei Rhönradturnerinnen des TV Senden-Ay bei der süddeutschen Meisterschaft in Würzburg für die deutschen Titelkämpfe in Essen qualifiziert. Ihre Vereinskameradin Nina Rupp belegte nach einigen kleinen Fehlern Rang 13 und verpasste damit die Teilnahme an der DM.

Im Mannschaftswettbewerb griffen aufseiten des TV Senden-Ay auch Lea Gmeiner und Leonie Sauter ins Geschehen ein. Nach einem starken Start und einem zwischenzeitlichen zweiten Rang nach vier Durchgängen gaben die Sendener Mädchen in den Musik-Küren zu viele Punkte ab. Am Ende reichte es zu Platz vier, zur Teilnahme an der deutschen Meisterschaft reicht der allerdings nicht ganz. (az)

