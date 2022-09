Bezirksliga: Ein Traumtor bringt der SGM Aufheim/Holzschwang den Sieg

Lokal Lennart Möhlinger erzielt in der Bezirksliga gleich nach seiner Einwechslung den Siegtreffer für die SGM Aufheim/Holzschwang. Gegner Offenhausen reagiert emotional.

Für die SGM Aufheim/Holzschwang verlief das Duell mit dem Aufsteiger aus Offenhausen weitgehend nach Wunsch. Die Mannschaft von Trainer Andreas Spann findet sich nach dem 1:0-Heimsieg auf dem dritten Tabellenrang wieder. Der SV Offenhausen hingegen rutschte auf den letzten Tabellenplatz ab und muss weiterhin auf den ersten Sieg in der Fußball-Bezirksliga warten.