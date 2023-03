Der TSV Obenhausen tritt in der Bezirksliga weiter auf der Stelle

Plus Durch das 1:4 gegen Offenhausen wird es für Obenhausen im Tabellenkeller der Bezirksliga immer dunkler. Die Gäste lassen noch reihenweise Möglichkeiten liegen.

Während die einen weiter hoffen dürfen, ist für die anderen der Fall nun wohl endgültig erledigt. Der 4:1-Auswärtserfolg des SV Offenhausen im Kellerduell beim TSV Obenhausen dürfte das Schicksal der Gastgeber besiegelt haben. Vor allem in der Anfangsphase schienen die Akteure aus dem südlichen Landkreis überfordert.

Fast im Minutentakt kam Offenhausen zu besten Torchancen. Nils Oleszewski (2.) und gleich mehrfach Nikica Vojnovic (5., 6., 9.) ließen ihre Möglichkeiten aus.

Auch die Abwehr des SV Offenhausen ist kein Bollwerk

Bevor Vojnovic schließlich zum erlösenden 0:1 vollendete (12.), hatte auf der anderen Seite auch Klaus Jehle (10) eine gute Chance. Fünf Minuten später hatte Offenhausens Torhüter Julijan Lukic mächtig Dusel: Eine verunglückte Flanke senkte sich gefährlich, Lukic konnte den Ball gerade noch an den Querbalken lenken. Genau eine halbe Stunde war vorüber, als erneut Vojnovic eher zufällig an den Ball kam und überlegt zum 0:2 einschob. Zuvor hatten alle mit einem Pfiff des gut leitenden Schiedsrichters Bernd Birkenmaier gerechnet, der allerdings völlig richtig den Vorteil für Offenhausen erkannte. Dass die Offenhauser Abwehr ebenfalls kein Bollwerk ist, demonstrierten die Neu-Ulmer Vorstädter beim 1:2-Anschlusstreffer durch Dominik Maisch (41.).

Der Offensive des TSV Obenhausen mangelt es an Durchschlagskraft

Noch vor dem Seitenwechsel hatte Obenhausens Trainer Dominik Zwatschek eine Systemumstellung vorgenommen und so für ein klein wenig mehr Stabilität in der Defensive seines Teams gesorgt. Nach der Pause sah er dann die erste nennenswerte Torchance durch den eingewechselten Moritz Schröter. Der konnte den Fauxpas von SV-Keeper Lukic jedoch nicht in Zählbares verwandeln. Fortan verflachte das Spiel zusehends. Offenhausens Angreifer standen reihenweise im Abseits, der Offensive der Hausherren mangelte es am Sonntagnachmittag an der notwendigen Durchschlagskraft. Erst in der Schlussphase nahm das Spiel wieder an Fahrt auf – zumindest ein kleines bisschen. Simon Riether schloss einen Konter der Offenhauser zum 1:3 ab (83.), ehe Schröter noch eine Gelegenheit zum erneuten Anschlusstreffer bekam (85.). Wieder war es ein Konter der Gäste, der den 1:4-Endstand durch Swen Schmeer einleitete (90.+1).

Unterm Strich stand ein verdienter Auswärtserfolg für Offenhausen gegen eine Heimelf, die sich mit dieser Vorstellung nachdrücklich für die Kreisliga beworben hat.