SC Vöhringen meldet sich nach langer Pause eindrucksvoll zurück

Plus Die Landesliga-Handballer des SC Vöhringen schlagen Tabellenführer Hofen/Hüttlingen knapp mit 25:23. Der Torhüter ist das Zünglein an der Waage.

Mit einem hart erkämpften 25:23-Heimsieg (Halbzeit 12:10) gegen Landesliga-Spitzenreiter SG Hofen/Hüttlingen meldete sich der SC Vöhringen im heimischen Sportpark nach fast vierteljähriger Spielpause eindrucksvoll zurück. Dank einer starken Torhüterleistung von Andrei Mitrofan glückte die Revanche fürs Hinspiel, in dem der Ligaprimus den Illertalern mehr als doppelt so viele Treffer ins Netz gesetzt hatte.

Vöhringens Spielmacher Simon Pointinger, zu Saisonbeginn von der TSG Söflingen an die Iller gewechselt, war nach der Schlusssirene zwar platt, aber auch zuversichtlich: „Das ist immerhin erst die zweite Niederlage für den Tabellenführer. Unsere Neuzugänge zeigten ein großartiges Debüt und sind echte Verstärkungen. Nun können wir durchwechseln ohne Qualitätsverlust.“