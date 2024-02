Niederlage im Finale: Pfeil Vöhringen freut sich über die Silbermedaille

Plus Pfeil Vöhringen muss sich im Finale der Luftgewehr-Bundesliga knapp dem SV Wieckenberg geschlagen geben. Doch die erste Enttäuschung ist schnell verflogen.

Wie gerne hätten die Schützinnen und Schützen des SV Pfeil Vöhringen, zusammen mit dem SV Waldkirch Gastgeber, bei der Siegerehrung in der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena ganz oben auf dem Treppchen gestanden und sich nach der Nationalhymne im Konfettiregen als neuer deutscher Meister feiern lassen. Doch ein Quäntchen fehlte zum ganz großen Glück. Der Bundesliga-Südmeister verlor das Finale gegen Nordmeister SV Wieckenberg nach spannendem Verlauf mit 2:3 (1981:1983 Gesamtringe). Der ersten Enttäuschung folgte die Freude über die gewonnene Silbermedaille. Denn Edelmetall hatten sie sich fest vorgenommen. „Anita Mangold hatte Fieber, sonst hätte sie ein besseres Ergebnis als 394 Ringe geschossen“, erklärte Vöhringens Managerin Silke Bader. Weiter meinte sie: „Wir freuen uns aber sehr über Rang zwei. Man muss das Ergebnis ja noch steigern können.“

Die DM war ein großartiges Event mit sehr vielen begeisterten Zuschauerinnen und Zuschauern. Von allen Seiten war zu hören, dass es angesichts der grandiosen Leistungen mit Luftgewehr und Luftpistole, der fantastischen Halle und des super Publikums in Deutschland, wenn nicht sogar darüber hinaus, nicht zu toppen sei.