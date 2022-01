Wieland ist weiter auf Expansionskurs

Wieland wächst. Das Unternehmen hat die Firma Busby Metals, die ihren Hauptsitz in den USA hat, gekauft.

Wieland hat ein weiteres Unternehmen aufgekauft. Das Ulmer Unternehmen ist ein weltweit führender Anbieter von Halbfabrikaten aus Kupfer und Kupferlegierungen. Mit Busby Metals wurde nun ein branchenweit führendes Dienstleistungsunternehmen mit einem weltweit einzigartigen Lagerbestand an kupferbasierten Hochleistungs- und Speziallegierungen dazu erworben, lässt Wieland in einer Pressemitteilung wissen.

Busby wurde 1949 gegründet und beliefert eine große Bandbreite an Marktsegmenten, weltweit, mit einem Fokus auf Unternehmen der Luft- und Raumfahrt sowie Öl- und Gasindustrie. Mit mehreren Standorten weltweit biete Busby eine breite und auf die Bedürfnisse seiner anspruchsvollen Kunden ausgerichtete Produktauswahl an, heißt es in der Mitteilung von Wieland weiter. (AZ)