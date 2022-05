Willi Weitzel kommt nach Ulm – Hier gibt es Tickets zu gewinnen

Am Samstag läuft „Willi und die Wunderkröte“ noch vor offiziellem Kinostart im Xinedome Ulm. Davor besucht der Moderator den Ulmer Tiergarten. Wer will, kann ihn dabei begleiten.

Willi Weitzel – bekannt aus der Kinder-Wissenssendung „Willi wills wissen“ – kommt am Samstag nach Ulm. Um zehn Uhr besucht er den Tiergarten. Wer möchte, kann ihn dabei begleiten, teilt die Stadt Ulm mit. Zoo-Leiterin Stefanie Kießling und ihr Team werden dort vor allem das Donau-Tunnelbecken vorstellen und erklären. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Der eigentliche Anlass für Willis Besuch in Ulm ist allerdings die Kinotour für seinen neuen Film „Willi und die Wunderkröte“, der offiziell ab dem 15. Mai zu sehen ist. Am Samstag wird er ab 13 Uhr aber auch schon im Xinedome in Ulm gezeigt. Unsere Redaktion verlost dafür drei mal zwei Karten. Wer teilnehmen möchte, schreibt einfach eine E-Mail an gewinnspiel@illertisser-zeitung.de mit dem Betreff „Wunderkröte“. (AZ)

