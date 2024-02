Am Rosenmontag gehen in Unterroth Jung und Alt auf den Umzug

Die Parade durch Unterroth folgt einer besonderen Tradition – und sie lebt von Freiwilligen und Freigebigen. Unterwegs mit einem bunten und fröhlichen Tross.

Am Rosenmontag bleiben auch die Mäschkerle in Unterroth nicht zu Hause. Organisiert vom örtlichen Sportverein, ziehen sie im Kinderfaschingsumzug, bei dem auch die Älteren maskiert mitlaufen, im Dorf von einem spendierfreudigen Haus zum nächsten. Für den Nachwuchs gibt es Süßigkeiten, für die Erwachsenen eine Runde Hochprozentiges. Endstation ist die Sporthalle am Bergenstetter Weg, wo gleichermaßen Programm und Party geboten sind.

Damit wird in Unterroth eine Tradition weitergeführt, die ihre Besonderheiten hat. Der bunt gekleidete Tross startet am Vereinsheim und wird musikalisch angeführt. Diesmal vom Sportvereinsvorsitzenden Christian Steiner mit Musikbox im Leiterwagen, aus der laut und fröhlich die Faschingsklänge tönten. Anders als sonst waren zu wenige örtliche Musikerinnen und Musiker dabei, um als Kapelle mitzulaufen.

Beim Umzug in Unterroth geht es am Rosenmontag lustig zu

Lustig ging es trotzdem zu, schließlich standen die vielen Kostüme und Verkleidungen im Vordergrund: Bären, Fantasiegestalten, Prinzessinnen oder Cowboys. Mit einer Schedder Häx aus Altenstadt und einer Gries Hexe aus Opfingen bei Kirchdorf waren schwäbisch-alemannische Zünfte vertreten. Es gab auch auswärtige Gäste wie Christine Kargin aus Buch. Angesichts des einsetzenden Nieselregens stellte sie gut gelaunt fest: "Bei schönem Wetter kann ja jeder auf den Umzug gehen." Sie sei im Fasching gerne in der Nachbarschaft unterwegs, weil Dörfer zusammenstehen sollen – besonders, wenn es an wenigen hänge, schöne Traditionen zu pflegen. Der Unterrother Umzug begeistere Jung und Alt gleichermaßen. Ihre Tochter Melanie ergänzt: "Viele verbinden Fasching nur mit Trinken, dabei geht es auch um gute Laune und Spaß."

Die erste der fünf Stationen ist der Gasthof Linde der Familie Blum, wo die kleinen und großen Mäschkerle traditionell mit süßer oder flüssiger Wegzehrung verwöhnt werden. Weiter geht es zur Tankstelle Gropper, darauf zur Schreinerei Sturm. Horst Sturm erzählt, dass er die Faschingsparade seit etwa zehn Jahren auf ihrem Weg zu stärkt, die Aufgabe habe er vor etwa zehn Jahren von der ehemaligen Metzgerei Rendle übernommen. Die nächste Station ist bei Biancas Lädele, wo Alexander Pistel auf einem Tablett Gehaltvolles serviert. Bevor es zur Sporthalle geht, wird bei der Sägerei Dopfer haltgemacht. Auch hier wurde die Tradition vererbt, wie Heidi Dopfer berichtet: "Mein Schwiegervater Anton Dopfer hat schon immer etwas ausgegeben, sodass dies bestimmt schon 30 Jahre so üblich ist."

Rund 100 Leute feiern Fasching beim Kinderumzug des Sportvereins

Der Umzug selbst dürfte älter sein. Der Sportverein und insbesondere die langjährige Vorsitzende Elsbeth Stecher haben sich darum gekümmert, dass sich in Unterroth immer wieder Freigebige und Freiwillige finden ließen, die den Faschingsumzug weiter bestehen und sogar wachsen ließen. Diesmal waren wieder gut hundert Teilnehmende dabei.