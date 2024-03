Bald geht der Vorhang auf für das Stück „Eine Hand schmiert die andere“

Ein Probenbesuch in Unterroth zeigt: Die Theatergruppe ist bestens für die Premiere ihrer Komödie „Eine Hand schmiert die andere“ am 15. März gewappnet.

Schon der Titel der Komödie "Eine Hand schmiert die andere" verspricht Vergnügen und macht neugierig. Beim Besuch des Probentags im Schützenheim in Unterroth wird schnell klar: Autorin Margot Weller hegt eine Vorliebe dafür, geflügelte Worte zu verdrehen und dadurch die Situation ins Komische zu rücken. Es ist nicht die einzige amüsante Herausforderung des diesjährigen Stücks, die andere besteht im vergleichsweise statischen Bühnenbild. Regisseurin Ottilie Buchmiller sagt, in 42 Spieljahren komme es zum ersten Mal vor, dass manche Protagonisten während der ganzen Aufführung kaum vom Tisch aufstehen. Wenn am Freitag, 15. März, um 19.30 Uhr in der Sporthalle am Bergenstetter Weg der Vorhang aufgeht, soll sich zeigen, wie kurzweilig das sein kann.

Premiere des neuen Theaterstücks in Unterroth ist am 15. März

Die Auftritte der zehn Darstellerinnen und Darsteller gruppieren sich um den Ratstisch eines fiktiven Gemeinderates. Dort wird so einiges ausgehandelt, also Vetterleswirtschaft in bester Hinterzimmermanier. Vorsorglich warnt Spielleiterin Buchmiller, dass es sich in der Komödie um eine „völlige Überzeichnung“ handele, wie sie aufgrund der Gesetzeslage in der Realität gar nicht durchführbar wäre. Die Akteure und Akteurinnen auf der Bühne nehmen ihre Rollen jedoch bierernst, und so geht es in der Gemeinderatssitzung ordentlich zur Sache.

Die Ratsmitglieder um Bürgermeister Horst Kuhn (Johannes Ritter) haben ihre Unterlagen vor sich und beratschlagen, wie sie am besten an zwei noch fehlende Grundstücke, eines davon bewohnt, für ihr Bauvorhaben herankommen könnten. Geplant ist ein Golfplatz mit Clubhaus, doch der Bevölkerung wird vorgetäuscht, dass es sich bei dem neuen Projekt um ein Altenheim mit Park handele. Unter dem sozialen Deckmantel werden die Grundstückseigentümer zum Verkauf gedrängt. Auch eine Vertreterin des Investors ist eingeladen, die ihre Verspätung angekündigt hat. Als stattdessen ganz unerwartet mit Frau Rauh (Juliane Hüber) eine Wirtschaftsprüferin des Finanzamtes auftaucht, kann sie unbehelligt an der Sitzung teilnehmen. Sie wird als die angekündigte Vertreterin des Investors wahrgenommen, zeigt sich aber bis auf seltsame Fragen erstaunlich unbeteiligt. Das ändert sich erst gegen Ende des Stücks.

Theater in Unterroth: Manche Vorstellungen sind schon ausverkauft

Juliane Hüber empfindet daher ihre Rolle, in der sie fast nichts tun kann außer mit entsprechender Mimik die Abläufe zu verfolgen, als anstrengend. „Ich sitze da, stelle Fragen und weiche der renitenten Frau Krüger (Brigitte Jutz) aus, um nicht vorzeitig erkannt zu werden.“ Denn die Seniorin hört nicht auf nachzubohren: „Wo habe ich Sie schon mal gesehen, irgendwoher kenne ich Ihr Gesicht.“ Zunächst läuft alles wie geschmiert, doch mit dem Auftauchen der tatsächlichen Investorenvertreterin Doris Schäfer (Eileen Dreier) nimmt das Spiel eine unerwartete Wendung.

Wer nun das letzte Wort in der am Ratstisch angezettelten Schmierenkomödie hat, ist nach der Premiere an folgenden Tagen zu erfahren: Samstag, 16. März, 23. März (19.30 Uhr), Sonntag, 17. März (14 Uhr) und 24. März (Zusatzvorstellung, 18 Uhr) sowie Mittwoch, 20. März und Freitag, 22. März (19.30 Uhr). Eine Reservierung ist telefonisch Montag und Dienstag, von 18 bis 20 Uhr und am Samstag von 10 bis 12 Uhr unter der Nummer 07343/922485 möglich oder online unter www.theatergruppe-unterroth.de.