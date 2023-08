Unterroth

Bücherei stellt Führerscheine für mehr Lesekompetenz aus

Vorschulkinder freuen sich über die Fortbildungsmöglichkeiten in ihrer Bücherei. Unser Foto zeigt von links: Leiterin Waltraud Metzinger, Joschua Kroll, Emma Konrad und vorne Anna Kroter.

Plus Seit zehn Jahren bietet die Pfarrbücherei Vorschulkindern eine besondere Qualifikation. Die Leiterin spricht von einem Erfolgsmodell und erläutert das Prinzip.

Von Regina Langhans

Wer einen Führerschein besitzt, dem werden Kompetenzen bescheinigt, etwa um ein Auto fahren zu dürfen. Aber ist ein solches Dokument auch sinnvoll, um in einer Bücherei etwas auszuleihen? Waltraud Metzinger, Leiterin der Pfarrbücherei in Unterroth, sagt ja: „Ein Viertel der teilnehmenden Vorschulkinder konnte sich mit dem Büchereiführerschein eine unbekannte Welt erschließen, in der die Kleinen nun selbstständig unterwegs sind: Bücher aussuchen und ausleihen." Der Büchereiführerschein sei inzwischen eine Art Aushängeschild ihrer Arbeit geworden, andere Büchereien würden bei ihr nachfragen, erzählt Metzinger.

Dass es den Büchereiführerschein in Unterroth seit genau zehn Jahren gibt, da habe der Kindergarten mitgerechnet, sagt die Unterrotherin. Zu diesem Anlass hat die Einrichtung sie mit einem Geschenk als Dankeschön völlig überrascht: ein selbstbemalter Steckkartensatz für ein sogenanntes Kamishibai, eine Erzähltheatervorrichtung aus Holz. Wer eine solche besitzt, kann die Karten Szene für Szene in den Rahmen stecken und dazu die aufgemalte Geschichte erzählen. „Die Vorschulkinder haben mit Kindergartenleiterin Sabrina Nather die bunten Kartons gefertigt und laminiert, sodass wir in der neuen Kinderecke der Bücherei auch Theater spielen können“, sagt Metzinger und zeigt sich ganz begeistert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

