Unterroth

vor 7 Min.

Das Unterrother Dorffest startet mit Sonnenschein und guter Laune

Sonnenschein, gute Laune und zwei gezielte Schläge von Bürgermeister Norbert Poppele beim Fassanstich haben gestern das 44. Dorffest in Unterroth eröffnet. Noch vor dem offiziellen Start standen die Gäste vor den Essensausgaben bereits Schlange, um möglichst schnell an die schwäbischen Kartoffelwürste, Schnattraplätz oder verzogenen Kiachla zu gelangen. Den Auftakt machte ein Festgottesdienst mit Begleitung des Chor Cantabile, dann hieß es Bühne frei für die Unterrother Blaskapelle. Zugleich füllten sich auch schon die Bankreihen für die Frühschoppengäste und jene, die sich rechtzeitig mit den nahrhaften Schmankerln eingedeckt hatten. Trotz heftigem Hagelschauer am späten Nachmittag wurde wie immer bis weit in den Abend hinein gefeiert. (lor)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen