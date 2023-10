Der erste "Tag des Streuobsts" findet in Unterroth statt

Im Rahmen der Genusswochen der ILE-Region dreht sich am Freitag in Unterroth alles um leckeres Obst. Auch ein eigener ILE-Saft wird hergestellt.

Mit ihrer Idee, ein "Streuobstband" durch die Region als sichtbares Element die Verbundenheit einzurichten, haben die Kommunen der ILE Iller-Roth-Biber im vergangenen April eine Siegerurkunde im Rahmen des Ideenwettbewerbs „Natürlich fürs Klima – (Inter-)Kommunale Gründe Infrastruktur“ des Bayerischen Umweltministeriums gewonnen. Mit der nächsten guten Idee geht es am Freitag, 13. Oktober, weiter: Dann findet nämlich im Rahmen der Genusswochen der ILE-Region in Unterroth der "Tag des Streuobsts" statt.

Das „Streuobstband“ soll durch ein möglichst durchgezogenes Band an Streuobstbäumen bilden, das sich durch die sieben Kommunen zieht, und eine positive Wirkung auf die Biodiversität, das Landschaftsbild, den Erholungswert, das Kleinklima und die Regionalität ausstrahlen. Einen ähnlichen Effekt erhoffen sich die Verantwortlichen auch vom ersten „Tag des Streuobsts“, der im Rathausumfeld in Unterroth stattfindet. In Zusammenarbeit mit dem Obst- und Gartenbauverein Unterroth, der Obstpresse on Tour und der Gemeinde Unterroth wird hier ab 14 Uhr ein vielseitiges Programm rund um das Thema Streuobst auf die Beine gestellt.

Beim Tag des Streuobstes in Unterroth wird ein ILE-Saft gepresst

Unter anderem wird dort ein ILE-Apfelsaft mit der Obstpresse on Tour hergestellt - er soll aus Obst entstehen, das in allen sieben Mitgliedskommunen geerntet wurde. Daneben gibt es eine Ausstellung von mehr als 60 Apfelsorten. Kreisfachberater Rudolf Siehler hat Informationen zum Förderprogramm „Streuobst für alle!“ im Gepäck. Auch ein Rahmenprogramm für Kinder wird es mit Basteln mit Naturmaterialien und Obstpressen geben.

Der Obst- und Gartenbauverein Unterroth wirft seinen Holzbackofen an und serviert neben Kaffee und Kuchen aus dem Holzbackofen ab 16 auch frisch gebackene Dinnete. Mehr über das prämierte Projekte „Streuobstband ILE Iller-Roth-Biber“ erzählen das Planungsbüro PSU aus München und Peter Eggensberger vom Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz ab 17 Uhr. (AZ, rjk)