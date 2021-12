Unterroth

06:00 Uhr

Der Sternenbaum in Unterroth soll wieder Wünsche erfüllen

Timo Betzler am Sternenbaum in Unterroth, durch den ihm im Jahr 2020 ein Wunsch in Erfüllung gegangen ist.

Plus Unterroths Bürgermeister nimmt Herzensanliegen der Bürger entgegen, die andere erfüllen können. Ein 13-Jähriger erzählt, worüber er sich 2020 freuen konnte.

Von Regina Langhans

Der Christbaum vor dem Gemeindeamt in Unterroth dürfte sich etwas abheben von seinen Artgenossen in anderen Kommunen. Denn er legt es nicht darauf an, im Glanz zahlreicher Kerzen zu strahlen, sondern Herzenswärme unter den Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohnern zu erzeugen. Weil das 2020 wunderbar geklappt hat, wird die Idee heuer wieder umgesetzt. Und so funktioniert es: Bürgermeister Norbert Poppele sammelt Wünsche, die mit Geld nicht zu bezahlen sind. Diese hängt er in Form eines Sterns am Baum auf. Bürgerinnen und Bürger, die gerne einen solchen Wunsch erfüllen wollen, nehmen den Stern wieder ab, die Gemeinde vermittelt dann den Kontakt.

