Drei Unterrother Chöre erheben bei einem Aktionstag ihre Stimme

Im Schützenheim in Unterroth stellen sich am Sonntag, 16. April, drei Chöre vor. Interessierte können sich auf Hörproben freuen - und gerne mitsingen.

Zumeist kennt das Publikum die Chöre nur auf Abstand und von der Bühne her. Beim Aktionstag des Männergesangvereins (MGV) Unterroth soll sich das ändern: Interessierte können die Vielfalt des Chorgesangs, die sich etwa in Form von Projekten, Konzerten oder der musikalischen Gestaltung festlicher Anlässe präsentiert, hautnah kennenlernen. Die Veranstaltung im Schützenheim Unterroth, Bergenstetter Weg, beginnt am Sonntag, 16. April, um 14 Uhr.

Zusammengenommen als großer gemischter Chor mit Kindern und Erwachsenen haben die Unterrother ein gewaltiges Stimmenpotenzial zu bieten. Und wie es sich anfühlt, da mittendrin zu stecken, können Interessierte an dem Aktionstag ausprobieren. Geplant sind Kost- beziehungsweise Hörproben aller Ensembles. Dirigent Hermann Dreier wird auch die Besucherinnen und Besucher zum Mitsingen bei bekannten Liedern oder Refrains einladen.

Hermann Dreier ist seit Jahren Impulsgeber im Männergesangverein Unterroth

Die große Stärke des MGV besteht in seiner über die Jahre etablierten Dreiteilung in einen Männerchor, den Frauenchor "Cantabile" sowie den Kids-Chor "Happy Singstars", letzterer unter der Leitung von Luzia Schmid. Jedes Ensemble hat sein spezielles Repertoire, das von Volks- und Kunstliedern der Romantik wie etwa von Franz Schubert bis ins Rock- und Pop-Zeitalter reicht, geistlichen Gesang, Musicals, Kinderlieder beinhaltet und bis zu vierstimmige Vorträge bietet. Diese Vielseitigkeit geht auf Hermann Dreier zurück, der seit Jahren der Impulsgeber im Männergesangverein Unterroth ist. Er freut sich über neue Mitglieder und deren Stimmen, um wieder andere Klangbilder zu schaffen.

Lesen Sie dazu auch