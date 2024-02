Unterroth

Endspurt beim Kindergartenanbau in Unterroth

Plus Mitte März soll mit der Gestaltung der Außenanlagen begonnen werden. Ende Juni stehen die offizielle Eröffnung und die 30-Jahr-Feier an.

Von Regina Langhans

Der Anbau an das Haus des Kindes Storchennest in Unterroth liegt im Zeit- und Finanzplan. Diese erfreuliche Nachricht hat Architekt Christian Anders in der Gemeinderatssitzung mitgeteilt. Und damit den Endspurt angekündigt, indem nun der Außenbereich an die Reihe kommt. Denn bis zum 29. Juni soll alles fertig sein. Dann feiert der Kindergarten zusammen mit der gelungenen Erweiterung auch sein 30-jähriges Bestehen. Das Gremium stimmte den Ausführungen einhellig zu, sodass Mitte März mit den Arbeiten im Freien begonnen werden kann.

Der Anbau ist im Innenbereich weitgehend fertig und wurde zum Jahresende 2023 von den Kindergartenkindern auch schon bezogen. Der Architekt zeigte anhand einer kurzen Bilanz auf, dass die Kosten der vor zwei Jahren kalkulierten Gewerke im Rahmen der allgemeinen Kostensteigerungen geblieben seien. Damals wurden die Kosten für den Anbau auf 1,3 Millionen Euro veranschlagt. Die wichtigsten Schlussrechnungen lägen bereits vor, sagte Anders. Der Förderanteil der Bausumme belaufe sich auf 554.000 Euro, wovon 150.000 Euro bereits eingegangen seien, ergänzte Bürgermeister Norbert Poppele.

