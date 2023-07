Gottes Segen für den neuen Dorfbackofen

Mit Gottes Segen sollte nichts mehr anbrennen im neuen Backofen des Obst-und Gartenbauvereins in Unterroth. Pfarrer Joshmon Kochery von der Pfarreiengemeinschaft Buch zitierte die Bibelstelle von der wundersamen Brotvermehrung, indem Jesus eine große Menschenmenge ausreichend verköstigen konnte. So wünschte er dem neuen Ofen und den Menschen, die ihn benutzen, ein segensreiches Wirken. Als Vorsitzender des Gartenbauvereins hoffte Patrick Niederreuter auf gute Resonanz für den altdeutschen Holzbackofen im feierfreudigen Unterroth und Landrat Thorsten Freudenberger fand diesen Rückgriff auf die alte Tradition des gemeinsamen Backens genial. Ein Drittel der Kosten würden als „Leader"-Projekt gefördert und seien gut angelegt, berichtete er. Denn Kindergärten und Schulen könnten in Unterroth das Backen von anno dazumal kennenlernen. Weitere Förderung gab es durch Spenden und gebaut wurde komplett in Eigenleistung. Die Gemeinde habe das Projekt in jeder Form unterstützt, sagte Bürgermeister Norbert Poppele. Er freue sich über die neue Attraktion, von der alle im Dorf profitierten.