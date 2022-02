Immer freitags findet in Unterroth nun ein Markt statt

Plus Bürgermeister Norbert Poppele will den Ortskern der Gemeinde Unterroth attraktiver machen. Da kommt ihm eine Initiative gerade gelegen.

Steigende Bevölkerungszahlen und eine größere Verwaltung lassen es erkennen: Die Gemeinde Unterroth wächst. Entsprechend ist Bürgermeister Norbert Poppele um eine Aufwertung des Ortskerns bemüht. Zugleich soll die Dorfgemeinschaft wieder mehr gelebt werden, wenn er sagt: "Heuer wird es ein Dorffest geben, wie auch immer wir es umsetzen werden." Ganz unerwartet sorgt die Initiative eines erst im Sommer nach Unterroth gezogenen Bürgers schon jetzt für frischen Wind auf dem Dorfplatz an der Hauptstraße. Was den Gemeindechef ungemein freut: "Da kam Markus Huber, gelernter Molkereifachmann, einfach auf mich zu und fragte, ob er seinen Verkaufsstand aufstellen und eventuell mit anderen Händlern einen kleinen Wochenmarkt etablieren dürfe."