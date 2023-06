Kindergarten und andere Projekte kommen Unterroth teuer zu stehen 

Plus Im Haushalt der Gemeinde Unterroth klafft ein Loch, ein Millionenkredit soll es stopfen. Laut dem Bürgermeister duldet keine der Investitionen einen Aufschub.

Einen millionenschweren Kredit, genauer gesagt im Umfang von 2,27 Millionen Euro, muss die Gemeinde Unterroth heuer aufnehmen, um anstehende Baumaßnahmen zu finanzieren. Eine besonders drängende ist der Anbau des Kindergartens Storchennest. Wie berichtet, sind mehr Kinder angemeldet als die Tagesstätte derzeit aufnehmen kann.

Die Tagesordnung des Gemeinderats hat es bereits angekündigt, dass sich das Gremium mit dem Haushalt zu befassen und das Zahlenwerk abzusegnen hat. Dass dann angesichts der vorliegenden Fakten die Räte doch lange Gesichter machten, lag eben an diesem Zahlenwerk: rund 2,3 Millionen Euro Schulden werden den Gemeindeetat belasten. Der Gemeinderat stimmte dem vorgetragenen Haushaltsplan und den Investitionen jedoch einhellig zu.