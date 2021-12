Mobilfunkmast in Unterroth? Gemeinderat hadert mit Anfrage

Plus Zur besseren Netzabdeckung soll in Unterroth ein neuer Mobilfunkmast errichtet werden. Das Ansinnen eines Grundstückseigentümers überrascht den Gemeinderat.

Der Bau eines Turms für den Mobilfunk in Unterroth zur besseren Versorgung etwa des Ortsteils Matzenhofen stand bereits unter Bürgermeister Gerhard Struve auf der Tagesordnung des Gemeinderats. Die Gemeinde hatte Standorte auf eigenem Terrain vorgeschlagen. Doch diese wurden von der Firma, die Deutsche Funkturm GmbH (DFMG), für ungeeignet bewertet. Jetzt könnte auf Privatgrund ein solcher Mast gebaut werden.