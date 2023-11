Unterroth

vor 18 Min.

Nun soll das Baugebiet West in Unterroth schnell kommen

URO GR BU: Um die Zeit in einem Jahr könnte dieser westliche Ortsrand von Unterroth schon ganz andere Strukturen aufweisen. Foto: Regina Langhans

Plus In die Planungen für das Baugebiet kommt Bewegung. Wie es dort nun weitergeht - und wann die ersten Plätze in den Verkauf gehen.

Von Regina Langhans Artikel anhören Shape

Lange schien das Vorhaben Baugebiet West im Unterroth zu stagnieren. Doch nun hat das Ingenieurbüro Kling Consult im Gemeinderat Unterroth eine Entwurfsplanung vorgestellt, die Bauwilligen in Unterroth Hoffnung macht.

Noch in der Gemeinderatssitzung im Februar 2021 hatte Bürgermeister Norbert Poppele beim Vorstellen des geplanten Baugebiets West die anwesenden Bürger und Bürgerinnen vertröstet, ein Jahr warten zu müssen, bis sie mit ihren Vorhaben beginnen könnten. Daraus sind nun fast drei Jahre geworden, und bauwillige Unterrother sehen sich von ihrem Ziel scheinbar weit entfernt. Binnen Jahres könnte sich das nun ändern. Nach Vorstellen der Entwurfsplanung gab der Architekt auch Zeiträume bekannt: Februar bis März die Ausschreibung, März bis April die Auftragsvergabe und Mai bis Juni der Baubeginn. Nach einer Bauzeit von fünf bis sieben Monaten sei frühestens im November 2024 mit der Fertigstellung zu rechnen, so der Planer.

