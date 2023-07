Schon im Herbst können Krippenkinder in die neuen Räume einziehen

Bis Jahresende soll der Anbau am Kindergarten Storchennest in Unterroth fertiggestellt sein. Nach den Sommerferien geht es an die Inneneinrichtung.

Noch heuer soll der Anbau des Kindergartens Storchennest in Unterroth fertig werden, wenn alles nach Plan läuft. Der beauftragte Architekt Christian Anders hat in der Sitzung des Gemeinderates eine positive Zwischenbilanz gezogen. Mitte oder Ende Oktober sollen bereits die Jüngsten in die erweiterte Krippe einziehen können. Bis Jahresende soll dann der gesamte Anbau vollendet sein, sodass im Januar auch die zusätzliche Kindergartengruppe für 25 Schützlinge eröffnet werden kann.

Positiv bewertet der Planer, dass jetzt die Gebäudehülle einschließlich der Anbauten an das architektonisch interessante Dach und den Spenglerarbeiten fertig ist. Vor zwei Wochen und somit vorzeitig konnte bereits die Lüftungsanlage eingebaut werden, die inzwischen auch schon in Betrieb ist. Davon profitierten die Sanitäranlagen ohne Außenfenster, so Anders. Bis zur Sommerpause könnten noch Estrich, Innen- und Außenputz erfolgen, lautet der Plan. Dann ginge es im September oder Oktober mit dem Innenausbau weiter. Um den gedanklichen Vorsprung weiter zu nützen, empfiehlt der Architekt, noch im Juli Überlegungen zur Gestaltung der Außenanlagen anzustellen, um damit ebenfalls frühzeitig loszulegen.

Kindergarten-Anbau in Unterroth kostet 1,15 Millionen Euro

Entsprechend genehmigte der Gemeinderat einhellig die Vergabe der Trockenbauarbeiten, Schreinerarbeiten wie von Innentüren und Fenstersimsen, Fliesen-, Bodenlege- und Malerarbeiten, wobei regionale Handwerker zum Zug kommen. Bei den Gewerken fallen die Kosten um 62.000 Euro höher aus als die veranschlagte Summe, was die Räte angesichts gestiegener Materialpreise akzeptieren wollten. Das gesamte Bauvolumen umfasst etwa 1,15 Millionen Euro.

Auf Nachfrage von Gemeinderat Helmut Walser sagte der Architekt auch, er rechne nicht mehr mit finanziellen Ausreißern. Was jetzt anstehe, sei die Absprache zwischen Gemeinderat und Kindergartenleitung hinsichtlich der Kücheneinrichtung. Hierbei lasse sich gewiss zwischen Notwendigem und Wünschen trennen oder verschiebbaren Anschaffungen, hieß es. Architekt Anders sprach auch den fehlenden Klemmschutz an alten Türen im Bestand an, welche sich schwer nachrüsten ließen. Auch darüber soll noch beraten werden. Der Planer erwähnte auch die gute Zusammenarbeit mit dem örtlichen Bauhof. Nun beabsichtigt Bürgermeister Norbert Poppele, mit den Gemeinderäten einen Ortstermin zu vereinbaren.